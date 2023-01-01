Максим Артамонов За 10 лет численность коми-пермяков сохранилось на 41% Сейчас в России живут более 55 тысяч коми-пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день в России проживает 55 700 коми-пермяков, хотя ещё в 2010 году их было 94 400 чел. Таким образом, за 10 лет их численность сократилась на 41%. Это следует из данных переписи населения 2020 года, которые приводит краевое министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.

В Пермском крае сейчас проживают 50,1 тыс. коми-пермяков, непосредственно в Коми-Пермяцком округе — 41,9 тыс. чел. При этом 69% коми-пермяков живут в деревнях и селах.

В 2019 году население всего Коми-Пермяцкого округа составляло 106 775 чел.

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По данным на 2002 год, 59% населения округа составляли коми-пермяки, а 38,2% — русские.

Википедия

В самом Кудымкаре, по состоянию на 2021 год, жили 28 293 чел., хотя в 2011 году численность населения города составляла 29 тыс. чел.

Коми-Пермяцкий национальный округ был образован 26 февраля 1925 года. В январе 1934 года при разделении Уральской области он вошёл в состав Свердловской области, а в октябре 1938-го, в связи с выделением из Свердловской области Пермской области, стал её частью.

В октябре 1977 года национальный округ преобразован в Коми-Пермяцкий автономный округ. С 1 декабря 2005 года Коми-Пермяцкий АО объединён с Пермской областью, образовав при слиянии Пермский край с административным центром в Перми. На сегодня в Коми-округе шесть районов: Гайнский, Косинский, Кочёвский, Кудымкарский, Юрлинский и Юсьвинский.





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