Максим Артамонов В Перми сносят аварийный четырёхэтажный дом на улице Циолковского, 14 Он был построен в 1933 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми с помощью спецтехники начали сносить аварийный многоквартирный дом по ул. Циолковского. Также завершился демонтаж аварийных домов по ул. Подлесной, 7/3 и ул. Шпалопропиточной, 4. Сейчас оттуда вывозят строительный мусор. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Четырёхэтажный дом №14 по ул. Циолковского был построен в 1933 году. В нём было 61 жилое помещение, там жили 172 чел. При расселении людям, в зависимости от формы собственности, предоставили иные жилые помещения либо выплатили денежное возмещение, отмечают в городском управлении жилищных отношений.

Расселение аварийного жилья и его последующий демонтаж ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ по расселению.

По данным чиновников, за весь 2021 год было расселено 2,6 тыс. чел., в 2022-м — 3,9 тыс. По итогам 2023 года городская администрация обещает «улучшить этот показатель».

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