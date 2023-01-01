Максим Артамонов
Депутата из Лысьвы подозревают в трате бюджетных денег на поездки в отпуск
Он два года тратил служебные средства на путёвки для себя и своей семьи
На депутата Лысьвенской думы, директора муниципальной ритуальной компании «Руссо» Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело в связи с присвоением и растратой служебных средств в объёме 326 тыс. руб. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.
По данным издания, два года он тратил бюджетные деньги на отпуск с семьёй, хотя эти средства были выделены на страховку его сотрудников.
Путёвки народный избранник покупал по страховке в счёт оказания медицинских услуг.
О махинациях узнали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. И сейчас в отношении Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело.
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