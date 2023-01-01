Максим Артамонов Депутата из Лысьвы подозревают в трате бюджетных денег на поездки в отпуск Он два года тратил служебные средства на путёвки для себя и своей семьи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На депутата Лысьвенской думы, директора муниципальной ритуальной компании «Руссо» Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело в связи с присвоением и растратой служебных средств в объёме 326 тыс. руб. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, два года он тратил бюджетные деньги на отпуск с семьёй, хотя эти средства были выделены на страховку его сотрудников.

Путёвки народный избранник покупал по страховке в счёт оказания медицинских услуг.

О махинациях узнали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. И сейчас в отношении Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело.

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