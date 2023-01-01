Максим Артамонов Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав сироты из Прикамья Пермяк не может получить жильё с 2022 года Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе следкома по региону Денису Головкину возбудить уголовное дело после жалобы сироты из Пермского края. Об этом сообщает «Рифей» со сслылкой на пресс-службу ведомства.

В СК пояснили, что обращение к Бастрыкину поступило через приёмную в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Пермского края в своей жалобе рассказал об очереди на получение жилья, в которой он стоит с 2022 года до сегодняшнего дня. Он сослался на то, что, несмотря на наличие вступившего в силу судебного решения, он не получил жильё, а обращение в уполномоченные органы не принесли результата.

Сейчас сотрудники следкома по региону проводят процессуальную проверку по обращению. О ходе уголовного дела и о мерах по восстановлению прав сироты будут докладывать председателю Следственного комитета.

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