Андрей Стрельцов «Пермские медведи» потерпели первое поражение в чемпионате страны В Краснодаре пермские гандболисты уступили СКИФу Поделиться Твитнуть

В очередном туре чемпионата России среди команд гандбольной Суперлиги подопечные Валентина Бузмакова сыграли в Краснодаре.

Матч получился равным и упорным. Команды постоянно меняли друг друга в качестве лидеров. Всё решилось в последней атаке, которую удачно провели хозяева. Итог поединка 30-29 в пользу южан. Самым результативным на площадке у «медведей» был Юрий Семёнов, забивший шесть голов.

«Пермские медведи» опустились на третье место в турнирной таблице и следующую игру в турнире проведут 18 октября на своей площадке. Соперником будет «Динамо» Астрахань.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.