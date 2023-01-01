Максим Артамонов В Березниках на пожаре погиб человек Происшествие случилось в квартире на пятом этаже Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 7 октября в Березниках произошёл пожар в пятиэтажном доме — горела мебель в квартире на пятом этаже. В результате пожара один человек погиб. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре на улице Юбилейная поступило 4:44. К месту вызова выехали 23 спасателя и шесть спецмашин.

Уже на месте было установлено, что самостоятельно на улицу вышли 10 жителей. Пожарные по лестничному маршу вывели мужчину.

Горение было ликвидировано в 4:55. Площадь пожара составила 12 кв м.

После тушения выяснилось, что пожаре один человек погиб и ещё один получил травмы. Их возраст и пол не уточняется.

Сейчас сотрудники МЧС проводит проверку, выясняются обстоятельства и причина пожара.

Всего за сутки 7 октября на территории Пермского края было ликвидировано 12 пожаров, из них: семь пожаров на территории Перми, по одному — на территориях Березниковского, Соликамского, Верещагинского городских округов и Юсьвинского, Губахинского муниципальных округов.





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