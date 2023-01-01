Андрей Стрельцов «Кама» стартовала в чемпионате страны с поражения Пермский волейбольный клуб уступил «Магнитке» на тай-бреке Поделиться Твитнуть

В субботу начался чемпионат России по волейболу среди команд Высшей лиги «А». Первую игру регулярного сезона 2023/24 «Кама» провела в гостях. Матч в Магнитогорске получился упорным.

Первые две партии остались за хозяевами. Но затем подопечные Владимира Викулова, проявив характер, сумели догнать соперника.

Всё решилось в пятом сете. Его со счётом 17-15 выиграла «Магнитка». Итог поединка: 3-2.

Сегодня команды проведут свой повторный поединок.

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