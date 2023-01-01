Андрей Стрельцов «Звезда-2005» обыграла «Краснодар» Первый этап чемпионата команд Суперлиги пермский женский футбольный клуб завершил на пятом месте Поделиться Твитнуть

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Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в рамках 22 тура Суперлиги встречался в Перми с «Краснодаром». Исход матча решил гол Софии Шишкиной, забитый на 40-й минуте. В итоге победа «Звезды-2005» со счётом 1:0.

После этой игры для пермских футболисток наступает перерыв в первенстве до весны. Подводя итоги первого этапа, главный тренер команды Елена Суслова отметила, что команда на сегодня занимает пятое место в турнирной таблице и готова к тому, чтобы постараться прибавить и побороться за призовые места.





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