Алёна Бронникова Более 15 тысяч жителей Прикамья пострадали от укусов клещей за сезон Из них почти три тысячи – дети Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подвело итоги сезона клещевой активности. Согласно опубликованным данным, от укусов клещей за девять месяцев пострадали 15,6 тыс. чел., из которых 2,9 тыс. — дети. Показатели находятся в пределах пятилетних максимальных значений — 22,9 тыс. в 2023 г.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в лечебно-профилактические организации с укусами клещей чаще всего обращались жители региона после посещения индивидуальных садов — 7,8 тыс. случаев (50 % от общего количества). При посещении леса на себе обнаруживали клещей в 4,2 тыс. случаев (27 %), на придомовой территории частного сектора присасывания происходили в 3,2 тыс. случаев (21 %), при посещении других территорий — в 314 случаях (2 %).

Исследование клещей в этом году проводилось в 21 лаборатории. По совокупным данным, урочень заражённости клещей энцефалитом оказался на 0,4% ниже, чем в прошлом году, он составил 1,3% от общего числа. При этом уровень заражённости боррелиями составил 39%, что оказалось в пределах среднемноголетних показателей.

Показатель инфицирования клещевым вирусным энцефалитом в 2023 году — 2,5 на 100 тыс. населения, в прошлом году — 2,49 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом вырос на 13% в этом году и составил 6,5 на 100 тыс. населения, (5,71 на 100 тыс. населения в 2022 году). Кроме того, он превысил среднемноголетний уровень на 27 % (5,12 на 100 тыс. населения).

Против клещевого энцефалита в 2023 году поставили прививки 243 тыс. человек (94,9% от плана), в том числе детей — 112 тысяч (86% от плана). Объёмы акарицидных обработок составили 11,2 га, из них повторные обработки проводились на площади 4,1 га.





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