Алёна Бронникова Пермский экскурсовод обратил внимание властей на проблемы с парковкой автобусов Места для экскурсионных автобусов часто занимает личной транспорт Поделиться Твитнуть

В Перми экскурсовод Максим Воробей пожаловался городским властям на мешающие парковке автобусов личные транспортные средства. Об этом информирует ВЕТТА.

Пермяк попросил навести порядок с парковками экскурсионных автобусов. Он отметил, что проблему создают автомобили, которые занимают места парковки, предназначенные для экскурсионного транспорта.

По этой причине автобусы с участниками экскурсий останавливаются на полосы для движения и ограничивают транспортный поток, что приводит к скоплению заторов. При этом туристам приходится выходить из транспорта на проезжую часть, за несколько метров до тротуаров.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что экскурсионный автобусный маршрут №300Т с 10 октября переходит на зимнее расписание. Рейсы будут выполняться только по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздники.





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