Алёна Бронникова Домохозяйка из Прикамья уже во второй раз выиграла крупную сумму в лотерее Светлана стала обладательницей суперприза на 18,9 млн рублей в августе Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Жительница Пермского края Светлана П. выиграла суперприз государственной лотереи «Рапидо» 28 августа на сумму 18,9 млн руб. Об этом сообщили в компании «Столото».

Женщина рассказала, что начала участвовать в розыгрыщах четыре года назад. Спустя пару лет она выиграла 200 тыс. руб. и решила постараться выиграть 5 млн руб., чтобы купить себе дачу. Теперь в планах у Светланы приобрести загородный дом, в котором можно будет жить круглый год, остальную часть средств она намерена потратить на здоровье и отдых.

«Купила всего один билет, числа отметила наугад. И вдруг приходит СМС-оповещение о выигрыше от «Столото». Я зашла в личный кабинет и ахнула. Кричать не стала, ведь уже была глубокая ночь. Собралась и вышла на улицу, чтобы привести мысли в порядок. Но, если честно, ещё неделю не могла прийти в себя. Мы простые люди из провинции, для нас это чудо», — цитирует «Столото» Светлану.

О том, что обладателем суперприза в лотерее стал житель из Пермского края, стало известно в августе, сразу после проведения розыгрыша. Имя счастливца не было известно. Сообщалось, что стоимость купленного лотерейного билета составила 300 руб.





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