Алёна Бронникова В пятницу на улице Цимлянской в Перми произошло смертельное ДТП Погибли два пешехода Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

На улице Цимлянской, недалеко от заправки в сторону Восточного обхода, в Перми 6 октября произошло смертельное ДТП. Водитель Hyundai Tucson насмерть сбил мужчину и женщину. Информация появилась в группе «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ» на сайте «ВКонтакте».

«По предварительной информации, около 19:00 у Цимлянской, 40 водитель допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии оба пешехода скончались на месте происшествия», — прокомментировали в пресс-службе ГУВД по Пермскому краю 59.ru.

В полиции уточнили, что под колёсами иномарки погибли 66-летний мужчина и 33-летняя женщина. По факту ДТП, проводится проверка.

«Новый компаньон» рассказывал о ДТП на трассе Нестюково—Верхние Муллы, виновником которого стал бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов. Он сбил насмерть пешехода, двигавшегося в сторону Нестюково, навстречу движению. Несчастный случай произошёл ещё 16 сентября, 26 сентября на дороге провели следственный эксперимент. Для этого полиция перекрыла участок трассы на один час.





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