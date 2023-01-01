Алёна Бронникова Власти Прикамья проведут мониторинг социального самочувствия жителей Начальная цена контракта – 2,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Пермском крае планируется провести мониторинг социального самочувствия жителей региона. Согласно опубликованной информации на торговой площадке «Сбербанк-АСТ», подвести результаты исследования необходимо по 10 декабря 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,7 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края.

Заявки принимаются до 23 октября, победителя определят через три дня. Контракт будет заключён с администрацией губернатора региона.

В рамках научно-исследовательской работы исполнитель должен будет разработать методику оценки социального самочувствия жителей всех районов и муниципалитетов края и провести соответствующее исследование. В документации также указано, что в задачи входит анализ результатов исследования, определение проблемных точек и разработка рекомендаций для органов исполнительной власти региона для улучшения ситуации.

Опрос будет проводиться путём телефонных интервью. По его итогам заказчику необходимо предоставить отчёты на бумажном и электронном носителе, реферат, презентацию, аудиозаписи, инструментарий и информационное письмо со ссылками на запрограммированную анкету для онлайн-доступа к текущим результатам опроса.





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