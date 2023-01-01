Представители Соликамскбумпрома освятили икону в Израиле Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба АО «Соликамскбумпром»

6 октября в Израиле состоялась встреча представителей АО «Соликамскбумпром», архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы с Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III. Во встрече принял участие Посол России в Израиле А.Д. Викторов.

Патриарх Феофил III благословил делегацию, прибывшую в Святую землю для освящения в Храме Гроба Господня написанной в Иерусалиме иконы Господь Вседержитель.

Икона была написана по инициативе В.И. Баранова, президента АО «Соликамскбумпром», депутата Законодательного Собрания Пермского края.

Делегация приняла участие в молебне с чином освящения иконы в Храме Гроба Господня. В ближайшее время образ Господь Вседержитель будет передан в дар Соликамскому Красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю.

Фото: пресс-служба АО «Соликамскбумпром»

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