Алёна Бронникова Минимущества Прикамья выставило на аукцион пять фельдшерско-акушерских пунктов Начало торговой сессии – 19 октября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Минимущества Пермского края организовало аукцион в электронной форме, на котором в порядке приватизации будут проданы пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), расположенных в разных районах региона. Информация размещена на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Заявки на участие принимаются до 15 октября, участников определят к 17 числу. Торговая сессия начнётся 19 октября. Шаг аукциона составит 5%. Всего планируется реализовать восемь лотов.

В документации к аукциону указана начальная цена объектов. Здание ФАП в п. Тюш площадью 145,6 кв. м оценено в 82,7 тыс. руб., встроенное нежилое помещение ФАП в д. Большой Юг Чернушинского ГО (44 кв. м) — в 53 тыс. руб., помещение ФАП в п. Промысла (78,3 кв. м) — 158 тыс. руб. Начальная стоимость ФАП площадью 43,5 кв. м в с. Мостовая — 21,4 тыс. руб., здания ФАП в с. Бым площадью 125,5 кв. м — 172,3 тыс. руб. Вид разрешнного использования — здравоохранение.

Среди других лотов: два нежилых помещения и одноэтажное отделение сестринского ухода для детей с крыльцами в с. Курашим. Самая высокая цена указана за последний лот — 4,2 млн руб. Площадь отделения — 383,5 кв. м, земельного участка — 3,3 тыс. кв. м.

Ранее по каждому из лотов уже проводили торги, однако продажа была признана несостоявшейся. На аукцион не было подано ни одной заявки на участие.

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