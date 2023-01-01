Андрей Стрельцов «Молот» обыграл ХК ЦСК ВВС Это третья победа подряд для пермской хоккейной дружины Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье»

«Молотобойцы» выиграли очередной матч домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ. Соперником стал самарский клуб ЦСК ВВС. ​ Итог поединка 3:1.

В начале во втором периоде хозяева открыли счёт, а после того как гости сравняли результат, вновь смогли выйти вперёд. Третья шайба была заброшена пермяками в заключительной двадцатиминутке.

Голы в составе пермской хоккейной команды забили Кирилл Казаков, Игорь Зенчиков и Рауль Акмальдинов. Отметим, что это третья победа подряд для пермского клуба в турнире.

Молот» следующий поединок так же сыграет в Перми 14 октября с «Торосом» из Нефтекамска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.