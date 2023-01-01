Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл ХК ЦСК ВВС
Это третья победа подряд для пермской хоккейной дружины
«Молотобойцы» выиграли очередной матч домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ. Соперником стал самарский клуб ЦСК ВВС. Итог поединка 3:1.
В начале во втором периоде хозяева открыли счёт, а после того как гости сравняли результат, вновь смогли выйти вперёд. Третья шайба была заброшена пермяками в заключительной двадцатиминутке.
Голы в составе пермской хоккейной команды забили Кирилл Казаков, Игорь Зенчиков и Рауль Акмальдинов. Отметим, что это третья победа подряд для пермского клуба в турнире.
Молот» следующий поединок так же сыграет в Перми 14 октября с «Торосом» из Нефтекамска.
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