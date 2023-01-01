Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2024 году будут построены культурно-досуговые центры в сёлах Кормовище и Усть-Качка Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

На заседании Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края 6 октября министр Алла Платонова сообщила, что на 2024 год планируется строительство двух культурно-досуговых центров на территориях Пермского края.

В Лысьвенском округе будет построен культурно-досуговый центр в селе Кормовище с населением 1337 человек. В селе существует дом культуры, но он находится в ненормативном состоянии. В новом здании запланирован зрительный зал на 50 мест, а также помещения для клубной работы. Есть возможность разместить библиотеку. Сметная стоимость проекта — 38,6 млн руб.

В Пермском районе будет построен культурно-досуговый центр в селе Усть-Качка. Удивительно, но в этом большом населённом пункте, где проживает 3737 человек, до сих пор вообще не было культурно-досуговых учреждений за пределами территории санатория. В новом дизайнерском здании будет работать зрительный зал на 200 мест, а также библиотека и клубные формирования. Сметная стоимость проекта — 98,25 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.