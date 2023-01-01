Алёна Бронникова Подготовку проекта по сохранению девяти памятников в Перми оценили в 3,7 млн рублей Документы должны быть готовы к 6 марта 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: сайт МАУК «Городской центр охраны памятников» г. Перми

Пермский городской центр охраны памятников объявил о проведении конкурса в электронной форме на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет 3,7 млн руб.

Подрядчик должен будет оценить состояние девяти памятников, признанных ОКН, и разработать проект реконструкции. Объекты находятся в разных частях города.

Среди них в техзадании конкурса указаны шесть бюстов: Хохрякова, стоящий в театральном сквере на ул. Ленина, Кирова — на Кировоградской, 26, Свердлова — в сквере Чкалова, Ленина — на Уральской, 93, Лядова — на Высокой, 6 и Дзержинского в сквере Гайдара. Кроме этого, привести в порядок планируется памятник электротехнику Славянову, который находится на пл. Дружбы в Мотовилихе, могилу Бушмакина на кладбище «Кислотные дачи» и памятник Ленину на Буксирной, 4.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 октября. Итоги станут известны 19 октября. Выполнить все работы по контракту победитель должен будет до 6 марта 2024 года.









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