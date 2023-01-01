Алёна Бронникова В Индустриальном районе Перми возможны перебои с водой Подрядчик завершает работы по реконструкции водовода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В некоторых домах Индустриального района Перми может наблюдаться пониженное давление и перебои при подаче воды. Проблемы могут появиться в связи с запуском магистрального водовода после санации. Информация появилась на сайте «Новогор-Прикамье».

«В настоящее время проводятся мероприятия для запуска водовода в работу, в связи с чем в части Индустриального района вода будет поступать пониженным давлением и с перебоями. Компания просит пермяков с пониманием отнестись к ситуации и приносит извинения за неудобства», — предупредили в «Новогоре».

В целом подрядчик просанировал около 150 м стального участка водовода. Работы включают в себя нанесение на внутреннюю часть трубы двух слоёв цементно-песчаного покрытия. Работы осложнялись расположением водовода — крупногабаритная техника не могла близко подъехать к месту реконструкции, поэтому часть операций специалистам приходилось делать вручную. Качество выполненных работ было проверено при помощи роботизированного комплекса телеинспекции.

К завершительной части работ в компании приступили 5 октября. Сейчас закрывают отверстия доступа в трубопровод, затем приступят к промывке и опрессовке сети, затем обновлённый участок подключат к системе водоснабжения. Закончить работы планируют к концу текущей недели.

Для бесперебойной подачи воды был построен специальный временный трубопровод, который по окончании реставрации будет выведен из работы. В дома Индустриального района вода подаётся с давлением в пределах нормы. Но в компании отмечают, что в пиковые нагрузки возможно пониженное давление.





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