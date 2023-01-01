За год количество вакансий в Прикамье выросло в полтора раза Разрыв между спросом и предложением на рынке труда продолжает расти Поделиться Твитнуть

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В сентябре 2023 года в Пермском крае зафиксировано более 20 тысяч вакансий, что на 52% превышает результаты сентября прошлого года. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Наиболее востребованными сферами оказались «Рабочий персонал» с 25% предложений о работе, «Продажи, обслуживание клиентов» с 23%, «Производство, сервисное обслуживание» с 20%, «Строительство, недвижимость» с 18% и «Розничная торговля» с 13%.

Наименее популярными оказались профессионалы из областей «Высший и средний менеджмент» (0,9% вакансий), «Юристы» (0,8%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (0,6%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (0,4%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,3%) и «Страхование» (0,1%).

По спросу на персонал Пермский край занимает 17 место в России – на регион приходится 1,5% от всех вакансий в стране.

При этом количество созданных или обновленных резюме жителей Пермского края в сентябре текущего года снизилось на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, составив 63 тыс. резюме. Разрыв между спросом и предложением на рынке труда продолжает расти, достигая пиковых значений. Стоит отметить, что по активности соискателей Прикамье занимает 16 место в стране, а доля региона в общем количестве резюме составляет 1,4%.

Среди жителей Прикамья наибольшей популярностью пользуются сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (17% от общего числа резюме), «Производство, сервисное обслуживание» (16%), «Рабочий персонал» (15%), «Административный персонал» (13%) и «Строительство, недвижимость» (13%). Реже всего жители региона ищут работу в областях «Автомобильный бизнес» (0,6%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,6%) и «Страхование» (0,2%).

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