С начала года в Прикамье расселено 43 тысячи квадратных метров аварийного жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По предварительным данным министерства строительства Пермского края, за девять месяцев 2023 года более 3 тыс. человек переехали из аварийного жилья. На 1 октября текущего года, в регионе было расселено около 43 тыс. кв. м аварийных домов.

Согласно отчёту минстроя, регион продемонстрировал положительную динамику в ликвидации аварийного жилья в последние четыре года. Всего с 2019 года было снесено более 470 тыс. кв. м аварийного жилья, более 32 тыс. чел. были переселены в новое благоустроенное жилье.

Власти напомнили, что, благодаря реализации нацпроекта вместе с региональной программой, Пермский край активно осуществляет комплексную ликвидацию аварийных домов посредством массовой застройки целых кварталов. Благодаря этому регион планирует завершить все мероприятия до 31 декабря 2024 года (ранее назывался срок до 1 сентября 2025 года).

Министерство строительства региона обозначает несколько способов переселения жителей из аварийных домов. Владельцам предоставляются компенсации за изъятые помещения или субсидии на покупку нового жилья. Также продолжается строительство новых домов, где нанимателям предоставляются благоустроенные квартиры. Это особенно актуально в районах, где наблюдается дефицит жилья на вторичном рынке.

Новое жилищное строительство сейчас ведётся в 16 муниципальных образованиях, в том числе в Барде, Губахе, Кудымкаре, Краснокамске. В 2022 году было сдано четыре многоквартирных дома, в этом будет достроен ещё один (в Краснокамске). Массовый ввод жилья планируется на 2024 год. "Ожидаем более 100 тыс. кв. метров нового жилья», – отметили в министерстве строительства.

В сентябре 2023 года Фонд развития территорий назвал Пермский край в числе регионов, где удалось переселить больше всего людей из аварийного жилья.

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