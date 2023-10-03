Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 6 по 13 октября Поделиться Твитнуть

На этой неделе Пермь захлестнёт музыкальная волна: фестиваль «Играй, балалайка» и «Музыкальное путешествие в Хогвартс», «Джазовое рандеву» и вечер блюзовой музыки, а также многие другие концертные программы. В афише также акция «Исторический кроссворд» и экологический квест, просмотр и обсуждение фильма Вуди Аллена «Великая ирония» и многочисленные выставки. Главными событиями станут фестиваль «Кинотанец» и гастроли Малого драматического театра – Театра Европы, а также два кинофестиваля – фестиваль импакт-кино «Лампа» и фестиваль уральского кино «Ойка».

Фестиваль уральского кино «Ойка» (16+) исследует Урал через фильмы начинающих и профессиональных режиссёров, а также изучает идентичность родного края. В программе анимационный альманах фестиваля и подборка фильмов участников конкурса: «Маленькие истории большого завода» (16+), «Софья Хлебовна» (16+), «Кроны нагнетают ветер» (16+), «Меня здесь нет» (16+), «Хайбулла» (16+). Вход на мероприятия свободный при предварительной регистрации в группе Центра городской культуры «ВКонтакте».

Центр городской культуры, 7 октября в 16:00

В программе фестиваля импакт-кино «Лампа» (16+) – конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, творческие встречи с режиссёрами и героями фильмов, деловая программа, питчинг проектов, ток-шоу и паблик-ток для детей и подростков и многое другое. Среди спикеров событий фестиваля в этом году – Антон Богданов, Иван Соснин, Евгений Ткачук, Катерина Шпица, Агния Кузнецова, Сергей Гилев, Ольга Смирнова и многие другие известные люди.

Церемония открытия фестиваля под названием «Звёзды ближе, чем кажутся» (16+) пройдёт 6 октября в 19:30. Зрителей ждёт встреча с амбассадорами «Лампы», режиссёрами и героями конкурсных работ фестиваля. Один из приглашённых гостей – Константин Хабенский.

Также 6 октября в 14:00 пройдёт специальный внеконкурсный показ сериала «Большая битва» (16+) – это документальный проект от создателей «Балета» с участием Хабиба, Петра Яна, Фёдора Емельяненко, Олега Тактарова, Ислама Махачева и тренеров, участвовавших в становлении чемпионов. Вместе с ведущими бойцами ММА создатели попытаются понять, что заставляет этих людей каждый раз преодолевать себя и выходить на бой? Сериал представит режиссёр Михаил Дворжецкий, а на закрытие кинофестиваля приедет продюсер проекта Сергей Бондарчук.

Среди необычных событий «Лампы» ночной показ: 7 октября в 20:30 пройдёт премьера фильма Ивана Соснина «Тридцать секунд» (16+). В рамках этого вечера состоится модное дефиле от героини фильма «Одежда, которая учит» (показ коллекции дизайнера одежды для людей с разными нозологиями) Натальи Малько с участием интегрированного сообщества детей из кинолагеря «Новый город Дружный».

В этот же день, 7 октября, в 11:00 пройдёт Open Talk «Вселенная «Лампы». Организаторы и специальные гости фестиваля поделятся искренними историями о людях и событиях, которые во все времена останутся актуальными, могут повлиять на формирование ценностных ориентиров и умножить веру в себя.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 8 октября в 19:30. Прямая трансляция некоторых событий пройдёт на канале фестиваля «Лампа» на видеохостинге Rutube и в группе «ВКонтакте».

Кинотеатр Cinema5 в iMall «Эспланада», 6, 7 и 8 октября

На новой сцене театра «Балет Евгения Панфилова» состоится фестиваль «Кинотанец» (16+) – зрителей ждёт показ короткометражных фильмов, объединяющих танцевальный язык и язык кино. Показы будут проходить в течение трёх дней: 6 октября – работы российских авторов; 7 октября – работы пермских авторов; 8 октября – работы, созданные при грантовой поддержке фестиваля. После показов будут проводиться обсуждения увиденных фильмов. В программе также мастер-классы по хореографии, видеосъемке, круглые столы и лекции. Узнать подробную программу, а также зарегистрироваться на события фестиваля можно в группе «ВКонтакте» https://vk.com/dancefilm_perm

Театр «Балет Евгения Панфилова», с 6 по 8 октября

На большой сцене Театра-Театра пройдут гастроли Малого драматического театра – Театра Европы (Санкт-Петербург) в рамках фестиваля «Золотая Маска в Перми». Зрители увидят спектакль «Братья Карамазовы» (16+) по мотивам романа Фёдора Достоевского в постановке Льва Додина. Спектакль получил семь номинаций на премию «Золотая Маска–2022», в том числе «Лучший спектакль в драме, большая форма» и «Лучшая женская роль» (Елизавета Боярская).

Пермский академический Театр-Театр, 7 и 8 октября в 19:00

Пермский академический Театр-Театр, 7 и 8 октября в 19:00

С музыкальной программой «Сон в летнюю ночь» (6+) выступит органистка Наталья Ужви. Прозвучат композиции Мендельсона, Грига, Элгара, Листа, Чайковского, Лемара, Бедара и Пьяццоллы.

Органный концертный зал, 12 октября в 19:00

На Всероссийском фестивале «Играй, балалайка» (0+) выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, учащиеся Детской школы искусств №4 г. Казани, средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории, а также студенты Казанской государственной консерватории им. Жиганова и Пермского государственного института культуры. В программе – произведения Вебера, Городовской, Минцева, Цыганкова и других композиторов.

Колонный зал ПГИК, 13 октября в 19:00

Совершить «Музыкальное путешествие в Хогвартс» (6+) приглашают органистка Мария Лобецкая и трубач Константин Березин. Основой концертной программы станет музыка, звучащая в культовых фильмах о Гарри Поттере. Исполняемые композиции будут сопровождаться картинами мастера песочной анимации Елены Полторацкой.

Органный концертный зал, 8 октября в 12:00

«Джазовое рандеву» (6+) – сольный концерт пианиста, композитора, лидера коллектива «JazzLight», дирижёра Большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга Артёма Тетерина. В программе – композиции Гершвина, Керна и Дунаевского.

Частная филармония «Триумф», 6 октября в 19:00

В клубном формате пермяков ждёт вечер блюзовой музыки «Осенний блюз» (16+). Хэдлайнер мероприятия – музыкальная легенда Рой Янг. На сцене концерт-холла вместе с ни выступят музыканты из Екатеринбурга «Блюз Докторс», а откроет концерт молодая пермская группа «Парамаунт Блюз».

Концерт-холл «Атмосфера», 11 октября в 20:00

В Гайнах пройдёт фестиваль «Капустная вечёрка» (0+) в честь осеннего народного праздника – Сергей-капустник. В программе песни и частушки о капусте, фотографии с капустой, мастер-классы по приготовлению капусты, а также дегустация блюд из капусты.

Посёлок Гайны, культурно-методический центр (ул. Дзержинского, 40), 8 октября в 11:00

фото: группа ВК ММБУК "Культурно - методический центр"

«Горьковка» приглашает присоединиться к просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд-2023» (16+). В Год педагога и наставника темой кроссворда станет образование. Организаторы подготовили задания, связанные с интересными фактами из жизни известных педагогов, ребусы и неожиданные вопросы про школу и образование. Для того чтобы решить кроссворд, не нужно специальных исторических знаний: достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки. Регистрация на сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/

Пермская краевая библиотека им. Горького, 7 октября в 14:00

В рамках VII исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России» открывается выставка «Пермь революционная» (16+). В сборнике документов «1917 год в Пермской губернии», основанном на материалах Государственного архива Пермского края, основное внимание уделено восприятию революционных событий простым человеком. Также на выставке представлены две части книги «Грозные годы, тревожные дни» и издания о годах революции в некоторых уездах Пермской губернии, материалы научно-практических конференций, периодические издания.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 6 октября

Выставка «Заповедное Прикамье» (6+) демонстрирует пленэрные работы мастеров пейзажистов, среди которых такие мэтры изобразительного искусства как Сергей Костылев, Любовь Малышева, Александр Гнётов, Елена Аликина, Елена Постнова.

Арт-пространство «Другие круги», до 15 октября

В рамках работы киноклуба Sound and Vision пермяков приглашают на просмотр и обсуждение 50-го фильма Вуди Аллена «Великая ирония» (18+). По словам режиссёра, это его прощальный фильм. Новая работа Аллена ‒ смесь его недавних картин ‒ на первый взгляд облачена в мелодраматические конвенции, но по факту является меткой сатирой на жизнь французской богемы. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик, выпускница «Московской школы кино» Дарья Дьякова.

Киноцентр «Премьер», 8 октября в 15:00

Экологический квест «Чистые игры: Камаполис» (0+) ‒ это командные соревнования. Участники в соревновательном формате будут собирать мусор на территории микрорайона Заимка в части набережной, прозванной «университетской». Собранные на игре пластиковые бутылки, металл и стекло уйдут в переработку. В программе – фотоохота за местной флорой и фауной, пикник, живая музыка и призы для победителей. Организаторы зададут ещё и дополнительные задания по исследованию истории, настоящего и будущего микрорайона Заимка. Всех желающих обучат раздельному сбору стекла, металла и пластика.

Ул. Данщина, 1, в 12:00

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