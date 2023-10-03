Афиша. Избранное
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 6 по 13 октября
На этой неделе Пермь захлестнёт музыкальная волна: фестиваль «Играй, балалайка» и «Музыкальное путешествие в Хогвартс», «Джазовое рандеву» и вечер блюзовой музыки, а также многие другие концертные программы. В афише также акция «Исторический кроссворд» и экологический квест, просмотр и обсуждение фильма Вуди Аллена «Великая ирония» и многочисленные выставки. Главными событиями станут фестиваль «Кинотанец» и гастроли Малого драматического театра – Театра Европы, а также два кинофестиваля – фестиваль импакт-кино «Лампа» и фестиваль уральского кино «Ойка».
Фестиваль
уральского кино «Ойка» (16+)
исследует Урал через фильмы начинающих и профессиональных режиссёров, а также
изучает идентичность родного края. В программе анимационный альманах фестиваля
и подборка фильмов участников конкурса: «Маленькие истории большого завода»
(16+), «Софья Хлебовна» (16+), «Кроны нагнетают ветер» (16+), «Меня здесь нет»
(16+), «Хайбулла» (16+). Вход на мероприятия свободный при предварительной
регистрации в группе Центра городской культуры
«ВКонтакте».
Центр
городской культуры, 7 октября в 16:00
В программе фестиваля
импакт-кино «Лампа» (16+) –
конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, творческие встречи с режиссёрами и
героями фильмов, деловая программа, питчинг проектов, ток-шоу и паблик-ток для
детей и подростков и многое другое. Среди спикеров событий фестиваля в этом
году – Антон Богданов, Иван Соснин, Евгений Ткачук, Катерина Шпица, Агния
Кузнецова, Сергей Гилев, Ольга Смирнова и многие другие известные люди.
Церемония открытия
фестиваля под названием «Звёзды ближе, чем кажутся» (16+) пройдёт 6 октября в
19:30. Зрителей ждёт встреча с амбассадорами «Лампы», режиссёрами и героями конкурсных
работ фестиваля. Один из приглашённых гостей – Константин Хабенский.
Также 6 октября в
14:00 пройдёт специальный внеконкурсный показ сериала «Большая битва» (16+) –
это документальный проект от создателей «Балета» с участием Хабиба, Петра Яна,
Фёдора Емельяненко, Олега Тактарова, Ислама Махачева и тренеров, участвовавших
в становлении чемпионов. Вместе с ведущими бойцами ММА создатели попытаются
понять, что заставляет этих людей каждый раз преодолевать себя и выходить на
бой? Сериал представит режиссёр Михаил Дворжецкий, а на закрытие кинофестиваля
приедет продюсер проекта Сергей Бондарчук.
Среди необычных
событий «Лампы» ночной показ: 7 октября в 20:30 пройдёт премьера фильма Ивана
Соснина «Тридцать секунд» (16+). В рамках этого вечера состоится модное дефиле
от героини фильма «Одежда, которая учит» (показ коллекции дизайнера одежды для
людей с разными нозологиями) Натальи Малько с участием интегрированного
сообщества детей из кинолагеря «Новый город Дружный».
В этот же день, 7
октября, в 11:00 пройдёт Open Talk «Вселенная «Лампы». Организаторы и
специальные гости фестиваля поделятся искренними историями о людях и событиях,
которые во все времена останутся актуальными, могут повлиять на формирование
ценностных ориентиров и умножить веру в себя.
Торжественная
церемония закрытия фестиваля состоится 8 октября в 19:30. Прямая трансляция
некоторых событий пройдёт на канале фестиваля «Лампа» на видеохостинге Rutube и в группе «ВКонтакте».
Кинотеатр
Cinema5 в iMall «Эспланада», 6, 7 и 8 октября
На
новой сцене театра «Балет Евгения Панфилова» состоится фестиваль «Кинотанец» (16+) – зрителей ждёт показ короткометражных
фильмов, объединяющих танцевальный язык и язык кино. Показы будут проходить в
течение трёх дней: 6 октября – работы российских авторов; 7 октября – работы
пермских авторов; 8 октября – работы, созданные при грантовой поддержке
фестиваля. После показов будут проводиться обсуждения увиденных фильмов. В
программе также мастер-классы по хореографии, видеосъемке, круглые столы и
лекции. Узнать подробную программу, а также зарегистрироваться на события
фестиваля можно в группе «ВКонтакте» https://vk.com/dancefilm_perm
Театр
«Балет Евгения Панфилова», с 6 по 8 октября
На
большой сцене Театра-Театра пройдут гастроли Малого драматического театра –
Театра Европы (Санкт-Петербург) в рамках фестиваля «Золотая Маска в Перми».
Зрители увидят спектакль «Братья
Карамазовы» (16+) по мотивам романа
Фёдора Достоевского в постановке Льва Додина. Спектакль получил семь номинаций
на премию «Золотая Маска–2022», в том числе «Лучший спектакль в драме, большая
форма» и «Лучшая женская роль» (Елизавета Боярская).
Пермский
академический Театр-Театр, 7 и 8 октября в 19:00
Пермский
академический Театр-Театр, 7 и 8 октября в 19:00
С
музыкальной программой «Сон в
летнюю ночь» (6+) выступит
органистка Наталья Ужви. Прозвучат композиции Мендельсона, Грига, Элгара,
Листа, Чайковского, Лемара, Бедара и Пьяццоллы.
Органный
концертный зал, 12 октября в 19:00
На Всероссийском
фестивале «Играй, балалайка» (0+)
выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, учащиеся Детской
школы искусств №4 г. Казани, средней специальной музыкальной школы при
Казанской консерватории, а также студенты Казанской государственной
консерватории им. Жиганова и Пермского государственного института культуры. В
программе – произведения Вебера, Городовской, Минцева, Цыганкова и других
композиторов.
Колонный
зал ПГИК, 13 октября в 19:00
Совершить
«Музыкальное путешествие в
Хогвартс» (6+) приглашают
органистка Мария Лобецкая и трубач Константин Березин. Основой концертной
программы станет музыка, звучащая в культовых фильмах о Гарри Поттере.
Исполняемые композиции будут сопровождаться картинами мастера песочной анимации
Елены Полторацкой.
Органный
концертный зал, 8 октября в 12:00
«Джазовое
рандеву» (6+) – сольный концерт пианиста,
композитора, лидера коллектива «JazzLight», дирижёра Большого
эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга Артёма Тетерина. В программе
– композиции Гершвина, Керна и Дунаевского.
Частная
филармония «Триумф», 6 октября в 19:00
В
клубном формате пермяков ждёт вечер блюзовой музыки «Осенний блюз» (16+).
Хэдлайнер мероприятия – музыкальная легенда Рой Янг. На сцене концерт-холла
вместе с ни выступят музыканты из Екатеринбурга «Блюз Докторс», а откроет
концерт молодая пермская группа «Парамаунт Блюз».
Концерт-холл
«Атмосфера», 11 октября в 20:00
В
Гайнах пройдёт фестиваль
«Капустная вечёрка» (0+) в честь
осеннего народного праздника – Сергей-капустник. В программе песни и частушки о
капусте, фотографии с капустой, мастер-классы по приготовлению капусты, а также
дегустация блюд из капусты.
Посёлок Гайны,
культурно-методический центр (ул. Дзержинского, 40), 8 октября в 11:00
«Горьковка»
приглашает присоединиться к просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд-2023» (16+). В Год педагога и наставника темой
кроссворда станет образование. Организаторы подготовили задания, связанные с
интересными фактами из жизни известных педагогов, ребусы и неожиданные вопросы
про школу и образование. Для того чтобы решить кроссворд, не нужно специальных
исторических знаний: достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить
логически и желания отгадывать загадки.
Регистрация на сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/
Пермская
краевая библиотека им. Горького, 7 октября в 14:00
В
рамках VII исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России»
открывается выставка «Пермь
революционная» (16+). В сборнике
документов «1917 год в Пермской губернии», основанном на материалах
Государственного архива Пермского края, основное внимание уделено восприятию
революционных событий простым человеком. Также на выставке представлены две
части книги «Грозные годы, тревожные дни» и издания о годах революции в
некоторых уездах Пермской губернии, материалы научно-практических конференций,
периодические издания.
Пермская
краевая библиотека им. Горького, с 6 октября
Выставка
«Заповедное Прикамье» (6+)
демонстрирует пленэрные работы мастеров пейзажистов, среди которых такие мэтры
изобразительного искусства как Сергей Костылев, Любовь Малышева, Александр
Гнётов, Елена Аликина, Елена Постнова.
Арт-пространство
«Другие круги», до 15 октября
В рамках
работы киноклуба Sound and Vision пермяков приглашают на просмотр и обсуждение 50-го
фильма Вуди Аллена «Великая
ирония» (18+). По словам режиссёра,
это его прощальный фильм. Новая работа Аллена ‒ смесь его недавних картин ‒ на
первый взгляд облачена в мелодраматические конвенции, но по факту является
меткой сатирой на жизнь французской богемы. Фильм представит и обсудит со
зрителями кинокритик, выпускница «Московской школы кино» Дарья Дьякова.
Киноцентр
«Премьер», 8 октября в 15:00
Экологический
квест «Чистые игры: Камаполис» (0+)
‒ это командные соревнования. Участники в соревновательном формате будут
собирать мусор на территории микрорайона Заимка в части набережной, прозванной
«университетской». Собранные на игре пластиковые бутылки, металл и стекло уйдут
в переработку. В программе – фотоохота за местной флорой и фауной, пикник,
живая музыка и призы для победителей. Организаторы зададут ещё и дополнительные
задания по исследованию истории, настоящего и будущего микрорайона Заимка. Всех
желающих обучат раздельному сбору стекла, металла и пластика.
Ул.
Данщина, 1, в 12:00
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.