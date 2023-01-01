В Березниках задержан школьник, который якобы планировал теракт в местной школе Полиция и следствие проводят проверку Поделиться Твитнуть

скриншот тг-канала школьника из Березников ЧП ДТП Пермь

Власти города Березники Пермского края объявили о задержании школьника, подозреваемого в планировании террористического акта в местной школе №30. Об этом сообщает «В курсе.ру». В настоящее время полиция и следствие проводят проверку в отношении задержанного.

Ранее, 3 октября, в сети появился Telegram-канал, который, якобы, принадлежит подростку из Березников. На канале размещались инструкции по изготовлению оружия и взрывных устройств, а также угрозы совершить нападение в школе №30 на следующей неделе.

«Короче, я доделываю план по нападению на школу. Написал проходы и прочее, я нарушу логистику и [сотрудники полиции не доедут]. Я заминирую дорогу растяжкой, — указано в telegram-канале подростка. — Людей я убью много, планирую закинуть бомбу с дрона на крышу школы».

Также молодой человек якобы хотел избавиться от родителей и взорвать дом.

По одной из версий, за размещением такой информации может стоять не сам подросток, а кто-то, действующий от его имени.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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