Максим Артамонов Жительница Перми не смогла оспорить штраф за безбилетный проезд в суде Её оштрафовали на 2,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По решению Дзержинского района в Перми на 2,5 тыс. руб. оштрафовали пассажирку общественного транспорта. Женщина пыталась оспорить постановление административной комиссии о назначении штрафа за безбилетный проезд, но безуспешно. Об этом сообщили в пресс-служба суда.

Инцидент произошёл 15 июля этого года в автобусе маршрута №3, когда на остановке «Ул. Мильчакова» в транспорт вошли контролёры. Они посчитали, что пассажирка не оплатила проезд, и составили в отношении неё протокол об административном правонарушении. Однако женщина подала иск в суд и попыталась оспорить назначение ей наказания. В заявлении она пояснила, что оплатила проезд в присутствии контролёров.

В суде посчитали иначе: довод об оплате проезда не влечёт недействительности постановления, потому что женщина подтвердила, что при посадке в автобус проезд не оплатила. Она планировала оплатить на выходе. В итоге постановление административной комиссии Дзержинского района Перми было оставлено без изменения, а жалоба пермячки — без удовлетворения.

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