Андрей Стрельцов «Амкар» ставит цель привезти в Пермь команды премьер-лиги Поделиться Твитнуть

Иван Черенчиков / фото: readfootball.com

Главный тренер пермского клуба​ Иван Черенчиков​ в интервью изданию «Чемпионат» высказался о целях команды в играх на Кубок страны. По его словам, футболисты «Амкара» очень ответственно относятся к турниру, дополнительной мотивации им не нужно. Уже сейчас пермяки играют с соперниками из Первой лиги.

«Понятно, что задачу выиграть Кубок России перед нами никто не ставит. Надо быть реалистами. Главное, хотим привезти в Пермь клубы РПЛ», — рассказал наставник «Амкара».​

Напомним, позади три стадии турнира — Пути регионов FONBET Кубка России. ​ «Красно-чёрные» выигрывают пока все матчи. Оставлены позади «Торпедо» (Миасс) (0:0 (5:4 — по пенальти)), «Челябинск» (1:0) и «Кубань» (1:1 (4:2 — по пенальти)). Ближайший поединок ожидается 17 октября. Пермский клуб проведёт его на Дальнем Востоке. Соперником будет в 1/16 финала ​«СКА-Хабаровск». ​

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