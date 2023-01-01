Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности управдомов за качество услуг теплоснабжения
Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей Перми, что исполнителями услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации — УК и ТСЖ. Для успешного начала отопительного сезона именно управдомы должны подготовить внутридомовые коммуникации к подаче тепла.
При отсутствии отопления или горячей воды в доме жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.
В свою очередь, теплоэнергетики несут ответственность за теплоподачу только до ввода в здание. В случае отказов работы стояков, порывов батарей, наличия отопления в одной комнате и отсутствия в другой — нужно обращаться к управдому.
«Качественная подготовка к осенне-зимнему периоду — залог стабильного теплоснабжения жителей после начала отопительного сезона. Свою задачу — подать тепло до зданий — Пермские тепловые сети выполнили. Крайне важно обеспечить распределение тепловой энергии внутри здания — чтобы равномерно грели батареи и из кранов текла горячая вода. За это отвечают управдомы», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по тел. 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» запустило онлайн-сервис «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.
Реклама. ПАО «Т Плюс». Токен ОРД.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.