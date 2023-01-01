Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности управдомов за качество услуг теплоснабжения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей Перми, что исполнителями услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации — УК и ТСЖ. Для успешного начала отопительного сезона именно управдомы должны подготовить внутридомовые коммуникации к подаче тепла.

При отсутствии отопления или горячей воды в доме жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

В свою очередь, теплоэнергетики несут ответственность за теплоподачу только до ввода в здание. В случае отказов работы стояков, порывов батарей, наличия отопления в одной комнате и отсутствия в другой — нужно обращаться к управдому.

«Качественная подготовка к осенне-зимнему периоду — залог стабильного теплоснабжения жителей после начала отопительного сезона. Свою задачу — подать тепло до зданий — Пермские тепловые сети выполнили. Крайне важно обеспечить распределение тепловой энергии внутри здания — чтобы равномерно грели батареи и из кранов текла горячая вода. За это отвечают управдомы», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по тел. 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» запустило онлайн-сервис «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.





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