В Пермском крае задержаны участники этнической преступной группы, занимавшиеся наркосбытом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

В Прикамье задержана этническая преступная группа из десяти участников, которая специализировалась на продаже героина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Бюро по контролю за оборотом наркотиков полицейского ведомства получило информацию о преступной деятельности данной группы на территории края. Полицейские, работающие над этим делом, выявили десять подозреваемых, которые выполняли разные функции в организации, начиная от фасовки и хранения наркотиков, заканчивая созданием тайников для скрытия запасов.

Все подозреваемые были выходцами из среднеазиатского региона, и некоторые из них пребывали на территории РФ с нарушением правил иммиграции. Для общения с некоторыми задержанными полицейским пришлось привлекать переводчиков, так как они не знали русского языка.

Во время оперативно-розыскных мероприятий было изъято из незаконного оборота около 0,5 кг героина. В Главном следственном управлении возбуждены уголовные дела по ч. «г» п. 4 ст. 228.1 УК РФ. Все подозреваемые были помещены под стражу по решению суда.

Ранее сообщалось, что 5 октября прокуратура Перми в городском call-центре организует «прямую линию», посвящённую преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках данного мероприятия граждане могут получить консультации о порядке подачи заявлений о преступлениях этой направленности, а также о жалобах на действия или бездействия сотрудников полиции.

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