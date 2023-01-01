Прокуратура Перми проведёт 5 октября «прямую линию» по борьбе с наркопреступностью Поделиться Твитнуть

В четверг, 5 октября, прокуратура Перми в городском call-центре организует «прямую линию», посвящённую преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках данного мероприятия граждане могут получить консультации о порядке подачи заявлений о преступлениях этой направленности, а также о жалобах на действия или бездействия сотрудников полиции.

Мероприятие будет проводиться при участии специалистов из департамента общественной безопасности администрации Перми, которые ответят на все вопросы и предоставят необходимую информацию.

Звонки будут приниматься с 11 до 12 часов по тел. 8 (342) 2-059-059.

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