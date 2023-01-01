В пермском спортивном форуме примут участие представители более 20 стран Программа ключевых событий уже сформирована Поделиться Твитнуть

фото: правительство России

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили подготовку к международному форуму «Россия — спортивная держава», который состоится в Перми с 19 по 22 октября. Одной из ключевых тем форума будет международное сотрудничество. Ожидается участие представителей из более чем 20 стран. Об этом сообщили в пресс-службе краевого кабмина.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что с зарубежными партнёрами планируется обсудить вопросы развития физической культуры и спорта, обмена образовательными и научными программами. На текущий момент уже зарегистрировались делегации из Сербии, Швейцарии, Армении, Беларуси, Сирии, Узбекистана и других стран. Вице-премьер выразил уверенность в готовности партнёров совместно развивать мировой спорт на основе истинных ценностей.

Дмитрий Махонин поблагодарил Дмитрия Чернышенко, МИД России, Минспорт РФ и Олимпийский комитет за организацию пригласительной кампании.

Глава Пермского края подчеркнул, что на данный момент уже сформирована программа ключевых событий форума. В рамках форума пройдут пять крупных спортивных мероприятий, в том числе четыре международных. Откроется форум 19 октября с проведения второго в истории Суперкубка Единой Континентальной Лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3х3. Также в этот день состоится выставочный матч сборной России по Регби-7.

На следующий день, 20 октября, на набережной города пройдёт забег, в котором смогут поучаствовать все желающие. Затем в УДС «Молот» состоится международный турнир URAL FC по боксу, кикбоксингу и смешанным боевым искусствам.

А 21 октября будет организован фестиваль по фиджитал-спорту в различных дисциплинах.

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