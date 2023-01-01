Участники «Партийного десанта» проверили объекты благоустройства в муниципалитетах края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В конце сентября – начале октября муниципальные группы «Партийного десанта» побывали на многих объектах в Пермском крае. Прежде всего, проверяющих интересовал ход работ на объектах благоустройства – сезон подходит к концу. Также накануне зимы «десантники» уделяют серьёзное внимание работы объектов теплоснабжения в муниципалитетах

В Кудымкаре «Партийный десант», в который вошли члены местного отделения партии, проверили благоустройство дворовой территории многоквартирных домов на ул. Герцена, 68 и ул. Плеханова, 30. Работы по благоустройству территории были начаты в августе текущего года, но были приостановлены, что вызвало справедливое возмущение жителей. Сейчас работы продолжаются, и представители подрядчика обещают закончить их в установленные сроки. «Партийный десант» будет держать эту территорию под особым контролем.

Кроме того, представители депутатского корпуса Кудымкарского округа совместно с представителями администрации округа проверили, как выполняются работы по благоустройству общественной территории «Бульвар Голева» в селе Пешнигорт. Проект «Бульвар Голева» стал одним из победителей Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Депутаты ознакомились с ходом благоустройства территории, побеседовали с представителями подрядчика, высказав ему и некоторые замечания по поводу работ. Сейчас подрядчики выполняют устройство тротуаров, парковки, а также проводят все подготовительные земляные работы. В следующем году планируется установка малых архитектурных форм и уличного оборудования.

В Гайнах секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Атькова совместно с депутатом Думы Гайнского муниципального округа Виктором Новиковым проверили ход ремонтных работ в Гайнской библиотеке. В этом году здесь идёт ремонт крыши и отмостки, сроки подрядчик соблюдает.

В Краснокамске на контроле «Партийного десанта» - строительство дома по ул. Карла Маркса, 61, предназначенного для расселения жителей аварийных зданий и благоустройство набережной. Строительство дома уже окончено, идут внутренние отделочные работы, подрядчик приступил к благоустройству придомовой территории. Работы по благоустройству набережной продолжаются согласно графику: выполнен монтаж двух игровых комплексов, установлены тренажеры, лавочки, заасфальтированы дорожки в верхней части набережной.

Завершены и приняты работы по благоустройству зоны отдыха на набережной реки Юг в окрестностях ЗАТО «Звездный». Ранее участники «Партийного десанта» в ходе проверки этого объекта обнаружил ряд недостатков, на которые указали подрядчику и сообщили, что он будет принят только после их устранения. И вот работы приняты. «В летний период жители Звёздного могут отдыхать всей семьей, наслаждаясь чистым воздухом и природой», - отмечают участники выезда.

Также в Звёздном «Партийный десант» проверил работы по благоустройству школьного двора в рамках программы «Комфортный край». На территории школы минувшим летом благоустроены зоны отдыха, появились зелёные насаждения, оборудована сцена под открытым небом, аллея выпускников. Школьники Звёздного принимали непосредственное участие в разработке и реализации проекта, проявив творческие способности. «Работы близятся к завершению, все сделано качественно», - констатируют участники «Партийного десанта».

Приняты и работы по благоустройству историко-природного комплекса «Уинский парк» (третий этап). В этом году здесь привели в порядок территорию памятника, посвященного Великой Отечественной войне: уложили тротуарную плитку, наладили освещение, установили ограждение для клумб, посадили яблони и голубые ели.

В Осе муниципальная группа «Партийного десанта» проинспектировала работы по берегоукреплению. Вместе с членами партии в выезде принимали участие и представители Совета ветеранов Осинского городского округа. Работы идут по плану.

Напомним, проект «Партийный десант» стартовал в июле 2022 года. В рамках проекта активисты «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Они проводят мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество работ и получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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