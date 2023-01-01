Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал депутатам Заксобрания о ключевых городских проектах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Глава Перми Эдуард Соснин провёл встречу с депутатами Законодательного собрания Пермского края, где представил ключевые проекты, реализуемые в городе. Речь шла о строительстве дорог, школ и муниципальных домов для переселения людей, проживающих в аварийном жилье. Также была представлена концепция развития районов города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, мэр рассказал. что в рамках строительства инфраструктуры в Перми продолжается строительство дороги по ул. Сапфирной, а также планируется строительство ул. Агатовой и проезда от ул. Уральской до ул. Степана Разина. В 2024 году завершится капитальный ремонт улицы Сибирской, а в 2025 году будут отремонтированы улицы Самаркандская и Соликамская, включая строительство автодорожного моста через Каму.

В области образования в городе проводится реконструкция школы по ул. Целинной, 15, а также планируется строительство детского сада «Легополис» и нового корпуса «Инженерной школы». В рамках федеральной программы «Современная школа» завершается строительство гимназии №33 и школы «Точка». В планах также постройка школы на ул. Ветлужской.

Относительно спортивной инфраструктуры, в Перми завершается стройка бассейна по ул. Гашкова, 20а и проводится реконструкция манежа «Спартак». В 2024 году будет завершена реконструкция ледовой арены «Здоровье», а в 2025 году планируется строительство лыжероллерной трассы по ул. Агрономической, 23.

Также в городе проводится строительство муниципальных домов в рамках проекта по обеспечению устойчивого сокращения аварийного жилья. В различных районах города также планируется реализация различных проектов по благоустройству и развитию районов, учитывая потребности и предпочтения местных жителей.

В заключение встречи Эдуард Соснин предложил депутатам организовать совместный выезд в районы города для ознакомления с проблемными местами и наведения порядка.

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