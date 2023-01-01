Максим Артамонов Житель Полазны напал на товарища из-за православных икон Его приговорили к 2,5 годам принудительных работ и штрафу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Полазне местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за того, что напал на товарища и потребовал выбросить православные иконы. За это суд приговорил его к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства. Также он обязан компенсировать моральный вред потерпевшему в размере 70 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Из материалов дела следует, что осенью прошлого года двое мужчин выпивали в подвале Полазненской районной больницы. Один из них работал там слесарем-сантехником. В какой-то момент работник напал на собутыльника и потребовал его выбросить находившиеся в помещении православные иконы. Получив отказ, на почве религиозной и национальной ненависти, слесарь схватил скальпель и рассёк собеседнику область шеи, высказывая при этом слова угрозы убийством. После чего он взял топор и ударил собутыльника по голове, которую последний хоть и успел прикрыть руками, но все же дополнительные увечья получил: к рассечению добавился перелом фаланги пальца и ушибленная рана надбровья.

Во время суда слесарь не признал свою вину и утверждал, что его товарищ получил телесные повреждения при падении на улице. Однако суд расценил эти показания как способ защиты от предъявленного обвинения и желание избежать наказания. Эти показания также противоречили показаниям потерпевшего и не соответствовал обстоятельствам, установленным в судебном заседании.

Обвиняемый попытался оспорить решение районного суда в краевом, но безуспешно. Приговор оставлен без изменений.

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