Алёна Бронникова В Мотовилихе неизвестные избили пермского фехтовальщика Денис Миков обратился в полицию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночью 3 октября неизвестные напали на фехтовальщика и его товарища в Мотовилихинском районе Перми. Согласно распространившейся в местных соцсетях информации, на мужчин напали четверо молодых людей.

«Денис занимается фехтованием и является крутым в этом виде спорта, поэтому нужно понимать, что он не пьёт и не курит. Друг стоял с товарищем у подъезда, и они просто разговаривали. Внезапно напали четыре парня (на вид от 18 до 22 лет) и без всякой претензии избили», - рассказал в посте друг пострадавшего.

«Новому компаньону» подтвердили информацию о происшествии в краевом МВД: «В дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района 3 октября поступило заявление от местного жителя о том, что его в ночное время на б. Гагарина избили неизвестные. В настоящее время проводится проверка на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

59.ru установили, что речь идёт о Денисе Микове. Он сообщил, что в ту ночь они с товарищем купили в круглосуточном магазине пиво и лимонад, а на крыльце заведения увидели компанию молодых людей. Денис поинтересовался, учатся они или работают, — те ответили, что работают. После этого мужчины направились в сторону дома, но примерно в 200 м от магазина на них со спины напала та группа молодых людей и начала избивать.

Молодых людей оттащили подошедшие друзья, и они убежали. Спортсмен считает, что оснований для нападения не было. Он отметил, что во время избиения кто-то назвал их наркоманами.

Миков с товарищем обратились в полицию и травмпункт. По результатам обследования в краевой больнице у мужчины обнаружили перелом носа, трещину в скуловой кости, ссадины и гематомы. Видеозапись с камер наблюдения из магазина передали полиции.





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