Алёна Бронникова Погрузка на Свердловской железной дороге в сентябре выросла на 4,4% Грузооборот при этом сократился на 6,6% Поделиться Твитнуть

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В сентябре 2023 года погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) составила 11,9 млн тонн. Это на 4,4% больше, чем за АППГ. Информация об этом появилась на сайте ОАО «РЖД».

В целом с января по сентябрь на СвЖД было погружено 107,1 млн тонн (+0,2% к АППГ). С начала года по железной дороге отправили 25,1 млн тонн строительных грузов (+4,1%), 10,9 млн тонн химических и минеральных удобрений (+17,1%), 6,1 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (+23,4%), 1,9 млн тонн кокса (+9,6%), 1,7 млн тонн лома чёрных металлов (+9,6%). При этом снизились отгрузки некоторых материалов, в том числе нефти и нефтепродуктов — 27,9 млн тонн (-6,4% к январю — сентябрю 2022 года), железной и марганцевой руды — 8,6 млн тонн (-9,1%), чёрных металлов — 7,9 млн тонн (-1,3%), руды цветной и серного сырья — 3,7 млн тонн (-9,2%), химикатов и соды — 2,4 млн тонн (-4%), цемента — 2,2 млн тонн (-15,7%) и лесных грузов — 1,3 млн тонн (-16,1%).

Отмечается, что грузооборот за сентябрь 2023 года сократился на 6,6% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км. Также на 7% снизился грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии и составил 21,6 млрд тонно-км. С начала года показатель по грузообороту на СвЖД оказался ниже, чем за АППГ, на 0,9% и составил 165,3 млрд тарифных тонно-км. С учётом пробега вагонов в порожнем состоянии — 205,5 млрд тонно-км (-2,3%).





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