Максим Артамонов В Прикамье число автокредитов за год выросло на 86,4% С начала этого года жители региона взяли кредиты на 15,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по август этого года в Пермском крае выдано автокредитов на сумму 15,6 млрд руб. Эта сумма на что на 86,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в январе-августе 2022 года — 8,4 млрд). Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ), где приведена соответствующая статистика.

Всего в России с января по август текущего года автокредиты выданы на сумму 762,6 млрд руб. (на 76,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В аналогичном периоде прошлого года эта сумма составила 432,9 млрд руб.

Как отмечается в исследовании, объём портфеля автокредитов в стране в августе 2023 года достиг 1,5 трлн. рублей. Рост с начала года составил 23%, что больше, чем в других видах розничного кредитования.

НКБИ

В этом году больше всего автокредитов выдано в Москве (69,6 млрд руб.), Московской области (53,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (45,9 млрд руб.), Краснодарском крае (34,7 млрд руб.), а также Республике Татарстан (34,2 млрд руб.).

НКБИ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-августе 2023 года самую серьёзную динамику роста объёмов выданных автокредитов продемонстрировали республики Татарстан (+99,5%) и Башкортостан (+98,2%), а также Белгородская (+96,1%), Оренбургская (+94,1%) и Ростовская (+91,5%) области.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такой значительный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом обусловлен эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022 года.

«Увеличение объёмов автокредитования в последнее время также объясняется возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран», — пояснил Волков.

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