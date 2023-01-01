Алёна Бронникова Прибыль предприятий Пермского края снизилась на 53% Общая сумма убытка организаций уменьшилась на 23,3% Поделиться Твитнуть

За январь-июль 2023 года организациями Пермского края с численностью более 15 чел. (без учёта представителей малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных учреждений) получен сальдированный финансовый результат в сумме 166,9 млрд руб, что ниже на 53,1% показателя АППГ. Результаты исследования привёл Пермьстат.

В целом по региону 73,5% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 178 млрд руб. Это на 51,9% ниже АППГ.

При этом сумма убытка нерентабельных организаций уменьшилась на 23,3% и составила 11,1 млрд руб. Промышленные предприятия с января по июль 2023 года получили прибыль в размере 143,2 млрд руб. Среди них доля прибыльных составила 70,7%, сумма их прибыли составила 150,1 млрд руб. (на 56,2% ниже показателей прошлого года).

Кроме того, согласно оперативной статистической отчётности, к началу августа общая задолженность организаций региона выразилась в сумме 1862,6 млрд руб. Просроченная задолженность составила 53 млрд, или 2,8% от общей суммы.

Кредиторская задолженность сложилась в объёме 686,9 млрд руб., снизившись на 3,9% по сравнению с прошлым месяцем. Сумма задолженности организаций по полученным кредитам банков и займам составила 1175,7 млрд руб. Дебиторская задолженность по сравнению с июнем увеличилась на 6,5% и достигла 923,5 млрд руб.

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