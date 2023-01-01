Пожарную каланчу в Перми расселят в 2025 году Краевой бюджет выделит на эти цели 25 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пожарная каланча в Перми

fireman.club

На расселение жителей пожарной каланчи по ул. Куйбышева, 11 в Перми выделят 25,02 млн руб. Такая сумма предусмотрена в проекте краевого бюджета на 2025 год.

Здание, известное как «Каланча пожарная», является объектом культурного наследия и будет передано из федеральной в муниципальную собственность. В настоящее время люди проживают в этом здании по условиям соцнайма, напоминает «Коммерсантъ-Прикамье».

Здание пожарной каланчи в Перми было построено в 1883 году архитектором В. Попатенко для второй полицейской части. Сейчас здание передано в использование МЧС. Оно по-прежнему является домом для пожарной части и дополнительно служит площадкой для пожарно-технической выставки.

Ранее планировалось передать здание театру «У Моста», который испытывает нехватку площадей, так как находится в соседнем здании перестроенной конюшни, ранее принадлежавшей пожарной команде. Однако, в конце 2021 года было объявлено, что здание пожарной каланчи будет передано в краевую собственность структуре министерства территориальной безопасности Прикамья. В дальнейшем планируется реставрация здания каланчи и переселение его жителей.

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