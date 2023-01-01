Первый снег в Перми, скорее всего, выпадет 9 октября Но он быстро растает Поделиться Твитнуть

По словам доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрея Шихова, с 8 октября в Перми начнётся интенсивное похолодание, и есть вероятность, что уже 9-10 октября в краевой столице пойдёт первый снег.

При этом учёный заявил изданию perm.aif.ru, что этот прогноз предварительный. Дело в том, что с 4 по 10 октября Прикамье будет находится между тёплым фронтом на юге и холодным на севере, и в регионе ожидаются большие температурные колебания.

«Точно можно сказать только одно, что снежный покров в Перми пока не установится — снег, если выпадет, то сразу же растает», — отметил Андрей Шихов.

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