Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» вышли на первое место в гандбольной Суперлиге
На своей площадке подопечные Валентина Бузмакова обыграли ГК СГАУ-Саратов
Во вторник, 3 окября, в мужском гандбольном чемпионате России прошли матчи четвёртого тура. В Перми «медведи» встретились с саратовскими «аграриями». Хозяева площадки одержали уверенную победу. Итог поединка 31-28.
Команда Валентина Бузмакова продолжает двигаться по турниру со 100-процентным результатом. Сейчас пермский гандбольный клуб набрал 8 очков, столько же у идущих вторыми «Чеховских медведей».
Следующую игру в Суперлиге пермская «берлога» проведёт в Краснодаре 8 октября, где сыграет с ГК СКИФ.
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