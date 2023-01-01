Андрей Стрельцов «Пермские медведи» вышли на первое место в гандбольной Суперлиге На своей площадке подопечные Валентина Бузмакова обыграли ГК СГАУ-Саратов Поделиться Твитнуть

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Во вторник, 3 окября, в мужском гандбольном чемпионате России прошли матчи четвёртого тура. В Перми «медведи» встретились с саратовскими «аграриями». Хозяева площадки одержали уверенную победу. Итог поединка 31-28.

Команда Валентина Бузмакова продолжает двигаться по турниру со 100-процентным результатом. Сейчас пермский гандбольный клуб набрал 8 очков, столько же у идущих вторыми «Чеховских медведей».

Следующую игру в Суперлиге пермская «берлога» проведёт в Краснодаре 8 октября, где сыграет с ГК СКИФ.

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