Максим Артамонов
В Пермском крае 4 октября завоют сирены
Региональный минтербез будет проверять системы экстренного оповещения
Завтра, 4 октября, с 10:00 до 10:48 в Перми и городах Прикамья будет проверяться готовность системы оповещения населения, а также комплексной системы экстренного оповещения населения Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.
Для этого утром в Прикамье запустят региональные, муниципальные и локальные системы оповещения с включением узлов сиренного и речевого оповещения через громкоговорители.
В ведомстве поясняют, что включение сирен носит учебный характер. Жителей и гостей Пермского края просят соблюдать спокойствие.
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