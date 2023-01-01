Максим Артамонов В Пермском крае 4 октября завоют сирены Региональный минтербез будет проверять системы экстренного оповещения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завтра, 4 октября, с 10:00 до 10:48 в Перми и городах Прикамья будет проверяться готовность системы оповещения населения, а также комплексной системы экстренного оповещения населения Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Для этого утром в Прикамье запустят региональные, муниципальные и локальные системы оповещения с включением узлов сиренного и речевого оповещения через громкоговорители.

В ведомстве поясняют, что включение сирен носит учебный характер. Жителей и гостей Пермского края просят соблюдать спокойствие.

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