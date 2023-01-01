Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» направит более 6,7 млн рублей на поддержку ветеранов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Ко Дню пожилого человека филиал «ПМУ» подвел итоги работы в рамках благотворительной программы «Уралхим» — ветеранам».

Предприятие на постоянной основе оказывает спонсорскую помощь Совету ветеранов филиала, в котором состоит около 400 сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. В 2023 году объём поддержки составит более 6,7 млн руб.

Из этих средств пенсионеры получают единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам, а также ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы в филиале «ПМУ». Для ветеранов проводится вакцинация против различных заболеваний, предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарств.

Ирина Шаркевич, заместитель директора по персоналу и коммуникациям филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

- Ветераны «ПМУ» — люди очень активные: всегда участвуют в спортивных, экологических и культурных событиях предприятия, Индустриального района, сами организуют мероприятия и отправляются в поездки. Мы с интересом следим за насыщенной жизнью наших бывших коллег и со своей стороны во всем их поддерживаем.

Торжественные встречи для ветеранов «ПМУ» организуются ежегодно ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, Дню Победы, а также ко Дню пожилого человека. Этот праздник бывшие сотрудники предприятия отметят 13 октября: по традиции подведут итоги работы Совета ветеранов «ПМУ» за год, а потом за накрытыми столами споют любимые песни под аккомпанемент приглашенных музыкантов.

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов «ПМУ»:

- После выхода на пенсию человеку очень важно сохранять активность и общаться. Предприятие помогает в этом по всем направлениям, не забывает своих бывших сотрудников. Это очень ценно!

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»





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