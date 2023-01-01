«Т Плюс» подключила к теплу школу на 1050 мест в микрорайоне Юбилейный в Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подключение к теплоснабжению новой школы в микрорайоне Юбилейный Свердловского района Перми. Присоединённая тепловая нагрузка составляет 1,7413 Гкал/ч. В новом здании по ул. Холмогорской, 2ж, помимо учебных классов, размещены помещения для уроков труда, хореографический зал, кабинеты робототехники, студия изобразительного искусства и школьный музей.

Для надёжной подачи тепла в учебное заведение построено 10 м сетей, потребителем возведён индивидуальный тепловой пункт. Здесь смонтированы современные частотные насосы и пластинчатые теплообменники, с помощью которых в здание будут подаваться отопление и горячая вода.

По итогам 9 месяцев 2023 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью 22,43 Гкал/час. Рост по сравнению с АППГ составил 21,48%. Всего обеспечен запуск тепла для 29 зданий и сооружений различного профиля в Перми, Кондратово, Краснокамске и Березниках. В краевой столице энергокомпания подключила к теплу 20 зданий.

«Т Плюс» всегда ответственно относится к подключению строящихся объектов, особенно, если речь идёт о социально-культурной сфере. Понимая значимость новых образовательных учреждений для развития территорий, специалисты компании в сжатые сроки оперативно проводят все необходимые процедуры и решают возникающие вопросы. Как результат – город и горожане в срок получают возможность пользоваться социальной инфраструктурой», – отмечает начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Шатунов.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч.

Справка Т Плюс

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн чел.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч.

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