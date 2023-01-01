Перевозчик «Северный ветер» получил бессрочный допуск к полётам из Перми в Самарканд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиаперевозчик «Северный ветер» получил допуск к полётам по маршруту из Перми в Самарканд (Узбекистан). Соответствующий приказ 28 сентября подписан в Росавиации.

Ранее в допуске перевозчика был указан срок действия, теперь же постоянный допуск на организацию рейсов выдан бессрочно, поясняется в документе.

Авиакомпании также определили частоту полётов на зиму 2023/24, перелёты будут три раза в неделю.

В настоящее время в расписании Большого Савино прямых рейсов из Перми в города Узбекистана нет.





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