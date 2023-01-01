Максим Артамонов В Прикамье пропала 17-летняя девушка в розовой куртке Она ушла из дома в деревне Уфа Поделиться Твитнуть

Ориентировка/ Поисковый отряд "Регион59"

В Пермском крае волонтёры объявили поиски 17-летней Александры Лыгаловой, которая пропала в Кунгурском муниципальном округе. Девушка ушла из дома в деревне Уфа и не вернулась. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».

По данным волонтёров, 2 октября в 15:00 она ушла из дома в деревне Уфа Кунгурского муниципального округа и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Регион 59» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В момент пропажи Александра была в розовой куртке и тёмно-синих штаны. На ногах у неё были розовые кроссовки. Также уточняется, что с собой у девушки был розовый рюкзак.

Всех, кто её видел или знает о её местоположении, просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-958-244-12-84 — инфорг поиска Юлия.

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