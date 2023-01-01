Депутаты краевого парламента дополнительно направили на сферу здравоохранения порядка 1,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Минздрав Пермского края

На пленарном заседании в сентябре депутаты Законодательного собрания Пермского края в двух чтениях утвердили внесение поправок в региональный бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Изменения затрагивают все 12 государственных программ, в том числе планируется увеличить расходную часть на реализацию направления «Качественное здравоохранение».

По инициативе губернатора на медицинскую отрасль в текущем году будет дополнительно направлено порядка 1,8 млрд руб., а в 2024-м — 900 млн руб. Благодаря этому удастся распределить средства на такие важные направления, как лечение онкобольных, обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий жителей края и оказание высокотехнологичной медпомощи.

«На оказание медицинской помощи по профилю «онкология» предлагается увеличить расходы на 707,6 млн руб. Это связано с прогнозируемым перевыполнением объёмов по данному направлению, а также с увеличением средней стоимости лечения одного случая за счёт применения более эффективного и дорогостоящего препарата и современных схем лечения», — отметила в своём докладе министр финансов Прикамья Екатерина Тхор.

В связи с приростом обращений пациентов льготной категории за помощью в обеспечении лекарствами, а также с расширением перечня жизненно важных препаратов было принято решение дополнительно выделить денежные средства на сумму 491 млн руб. На оказание высокотехнологичной помощи в медучреждениях направят 24 млн руб.

Как отметила министр, это позволит предоставить помощь пациентам, которые ожидают госпитализацию по профилям «нейрохирургия» и «сердечно-сосудистая хирургия». Также планируется увеличить объём финансирования для уплаты налога на имущество по вновь вводимым объектам на 16,4 млн руб.

Кроме того, пакетом поправок учитывается выделение средств на меры поддержки медицинских работников, которые планируют трудоустроиться в государственные учреждения здравоохранения Пермского края. Больницы, стационары и поликлиники региона ожидают 40 новых специалистов, в том числе из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской области. Для этого планируется увеличить на 64 млн руб. расходы бюджета на единовременные компенсационные выплаты.

В семи медицинских организациях планируется произвести капитальный ремонт 12 объектов. При этом список зданий, где будут проводиться работы, уже определён. На эти цели в 2023 году будет направлено 465 млн руб., а в следующем — ещё 900 млн руб.

После принятия поправок краевое министерство здравоохранения проведёт конкурсы на определение исполнителей. Ремонт запланирован в Гремячинском и Губахинском филиалах Городской клинической больницы №4, в Городской детской клинической больнице №3, Городской больнице Архангела Михаила, Краевой детской клинической больнице, в инфекционном отделении городской больницы Соликамска, Верещагинской ЦРБ и Клиническом фтизиопульмонологическом центре.

В целом увеличение объёма расходов в 2023 году запланировано на сумму 6,1 млрд руб. Помимо дополнительных денежных средств на здравоохранение, законопроектом предусмотрено повышение финансирования перевозки льготных категорий граждан (+118,4 млн руб.), проезда в электричках к месту учёбы для школьников и студентов (+22 млн руб.). В результате привлечения специальных казначейских кредитов в объёме 3,2 млрд руб. на 15 лет под 3% годовых власти также направят 900 млн руб. на покупку 98 автобусов для 16 муниципалитетов, 228 млн руб. — на реконструкцию тепловых сетей в Чайковском, 364 млн руб. — на строительство перехода «Ул. Строителей — площадь Гайдара» в Перми.

Председатель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих подчеркнул, что принятый пакет поправок является комплексным. Вместе с тем он отвечает приоритетам региональной политики и запросам жителей Пермского края.

«Отмечу большую заслугу губернатора Дмитрия Махонина в том, что удалось изыскать такие объёмы дополнительных средств на столь важные для жителей региона направления. В крае удалось значительно повысить выявляемость онкологии, поэтому мы увеличиваем расходы на медицинскую помощь пациентам с соответствующими диагнозами. Сейчас этой помощи ждут несколько тысяч прикамцев», — добавил парламентарий.

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