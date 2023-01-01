В Пермском крае приняты новые меры поддержки многодетных семей Поделиться Твитнуть

В Прикамье детям из многодетных малоимущих семей компенсируют затраты на обучение в колледже. Соответствую­щий проект закона депутаты краевого парламента поддержали в двух чтениях. Законопроект внесён по инициа­тиве губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Компенсация составит половину стоимости обучения. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.

Для предоставления льготы они должны обучаться в государственных учреждениях региона на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. Планируется, что перечень специальностей будет устанавливать региональное министерство образования и науки. По информации краевого правительства, сейчас в перечне представлены 72 перспективные профессии и специальности.

Как ранее отмечал спикер краевого парламента Валерий Сухих, регион продолжает работу по совершенствованию мер социальной поддержки граждан. «Это позволит решить сразу несколько задач, которые стоят перед краевыми властями: совершенствование системы социальной поддержки семей с детьми, развитие среднего профессионального образования и привлечение молодых специалистов в приоритетные для региона производственные отрасли», — рассказал спикер.

Новая мера поддержки начала действовать уже с сентября 2023 года.

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