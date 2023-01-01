Валерий Сухих: «Молодёжь готова не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

Депутатам Законодательного собрания на пленарном заседании 21 сентября представили Ежегодный доклад о положении молодёжи в Прикамье.

По словам руководителя регионального агентства по делам молодёжи Юлии Баландиной, в Пермском крае сего­дня проживает 640 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 26,7% от общего числа жителей региона.

Согласно данным, уровень безработицы среди молодёжи традиционно выше уровня безработицы других категорий граждан: 8,8% — среди молодых людей от 15 до 24 лет, 4,9% — от 15 до 29 лет. В целях обеспечения занятости молодёжи, снижения уровня безработицы краевым правительством была разработана Долгосрочная программа содействия занятости молодёжи Пермского края на период до 2030 года.

Одной из ключевых тем доклада является оценка здоровья молодёжи. Благодаря комплексному подходу доля молодых людей, занимающихся физической культурой и спортом, в Пермском крае ежегодно растёт. В 2022 году их количество превысило 84%. В то же время по итогам прошлого года вырос и уровень заболеваемости органов дыхания. По словам Юлии Баландиной, важно в этом вопросе уделять внимание профилактической работе по предотвращению курения электронных сигарет.

Согласно информации, отрасль образования в регио­не отвечает современным запросам благодаря внедрению современных технологий. Например, Пермский край стал одним из первых регионов России, в котором абитуриенты могут подать заявление о поступлении онлайн с помощью портала госуслуг. Особый приоритет для краевых властей имеет профориентационная деятельность. С целью формирования осознанного выбора будущей профессии молодыми людьми в регионе действует ряд проектов, участие в которых в прошлом году приняло более 192 тыс. прикамцев.

С 2019 года ведомством ведётся мониторинг исполнения ключевых показателей эффективности реализации молодёжной политики в муниципалитетах. По итогам 2022 года лидирующие места заняли Чусовской, Лысьвенский, Чайковский, Кунгурский и Пермский округа.

В докладе были представлены показатели в сферах образования, социально-экономической активности, патриотического воспитания, социальной поддержки, а также итоги работы по профилактике правонарушений в молодёжной среде. Как отметила Юлия Баландина, в этом году в подготовке информации принимали непосредственное участие молодёжные организации и объ­единения, среди них — крае­вой Молодёжный парламент.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что в регионе проводится комплексная работа по реализации молодёжной политики. «Принятые меры и программы позволяют вовлекать молодёжь в проектную деятельность и социально значимые мероприятия. При этом важно, что работа ведётся при непосредственном участии самих молодых людей, которые готовы не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь. Уверен, что молодёжь Пермского края способна сделать многое для развития региона и страны», — подчерк­нул Валерий Сухих.

Напомним, реализация молодёжной политики в рамках работы органов власти регио­на стала обязательной после принятия Законодательным собранием закона о молодёжной политике.

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