Скончался заместитель главврача пермской МСЧ №6 Андрей Борисов Поделиться Твитнуть

Андрей Борисов

Министерство здравоохранения Пермского края

В понедельник, 2 октября, в Перми на 63-м году скончался заместитель главного врача «Больницы Архангела Михаила» Андрей Борисов. Об этом сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень.

Андрей Борисов начал трудовую деятельность в 1980 году, 15 лет он проработал в Чёрмозской больнице, прошёл путь от участкового терапевта до главного врача.

В 2006 году он начал работу в Перми участковым терапевтом в МСЧ №6 (сейчас «Больница Архангела Михаила»). В 2019 году стал заместителем главврача учреждения по амбулаторно-поликлинической работе Указом президента РФ в 2020 году награжден Орденом Пирогова.

«Андрей Александрович искренне и увлеченно отдавал себя профессии. Он был оптимистом с неисчерпаемой энергией, одаренным учителем и наставником», — написала министр, отметив, что коллеги и друзья знали Борисова как человека, имевшего активную жизненную позицию, глубокую человечность, высокий профессионализм.

Церемония прощания состоится 4 октября с 13:00 в ритуальном зале по адресу: Пермь, ул. Новогайвинская, 71.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.