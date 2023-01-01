Максим Артамонов В Прикамье на 10 тысяч рублей отштрафовали Менделеевскую птицефабрику Проверка на предприятии прошла по требованию прокуратуры Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае ООО «Птицефабрика «Менделеевская» привлекли к ответственности за нарушения ветеринарных правил содержания птицы после проверки со стороны Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Предприятие оштрафовали на 10 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В августе 2023 года по требованию краевой прокуратуры Управление Россельхознадзора провело внеплановую выездную проверку в отношении птицефабрики в деревне Савино Карагайского муниципального округа.

Во время проверки ведомство нашло несколько нарушений. Например, некачественно сделанное ограждение территории в административно-хозяйственной зоне, которое не обеспечивает защиту от проникновения на предприятие диких животных. Также ведомстве отметили, что на птицефабрике нет оборудования для подогрева в зимнее время дезбарьера, а при въезде в зону убоя, переработки и утилизации размещён сухой дезбарьер, который представляет собой насыпь на твердом покрытии дороги из смеси опила с сухой хлорной известью. Дезбарьер в таком виде не отвечает ветеринарным требованиям, отметили в Россельхознадзоре.

В связи с выявленными нарушениями 23 августа в отношении птицефабрики был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, а почти через месяц, 26 сентября, предприятие оштрафовали на 10 тыс. руб.

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