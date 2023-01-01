Алёна Бронникова Руководство пермской компании избегало оплаты долга по налогам на 40 млн рублей Уголовное дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Директор и бухгалтер пермской коммерческой организации скрывали денежные средства и имущество компании при наличии долга по налоговым взносам в 40 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в Прикамье.

«Руководитель и главный бухгалтер ООО в период с марта по июль 2021 года, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, сокрыли денежные средства предприятия, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки в общей сумме более 40 млн руб.», — информирует ведомство.

Заведено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере. Долг обвиняемые возместили в полном объёме. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.